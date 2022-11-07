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Aynı yerde sular yine boşa akıyor

07.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yaklaşık 2 buçuk ay arayla aynı yerde ikinci defa sızan su, sokakta birikintilere neden olurken şebeke boru hattında patlak olduğu düşünülen nokta onarılmayı bekliyor.

Aynı yerde sular yine boşa akıyor

Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan Şehit Osman Genç Sokak üzerinde 2 buçuk ay önce hatlardaki sorundan kaynaklı iki gün boyunca su sızmış, akan su toprağa karışıp ziyan olmuştu. Ekipler, yapılan haber üzerine çalışma başlatıp sorunlu bölgeyi onarmıştı.

Aradan geçen 2 buçuk ay sonunda aynı noktanın çok yakınında, yine sokağa su sızdığı görüldü. Yaklaşık bir gündür çok az miktarda da olsa sızan su, sokak üzerinde birikintiler oluşmasına neden oldu. Şebeke hattındaki patlaktan ötürü olduğu düşünülen su sızıntısı, müdahale edilmeyi bekliyor.

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