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Aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine ip çıktı

15.09.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıkmıştı.

Aynı yerden alışveriş yapan farklı bir vatandaşın aldığı ekmekten yine ip çıktı.

9 Eylül Cumartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B.’nin aldığı ekmeğin içinden bir avuç çuval ipi çıkmıştı. 15 Eylül Cuma günü aynı büfeden ekmek alan Fatma Y.’nin de ekmeğinin içinden 10 santim uzunluğunda ip çıktı.

"İNSAN CANI BU KADAR UCUZ"

Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Y., “Sabah çocuğum ekmek aldı. Öğlen yemek için ekmeği kırdığımızda içerisinden ip çıktığını gördüm. İnsanların canını düşünen yok. İnsan canı işte bu kadar ucuz” diye konuştu.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Deva eczanesi
Suleymanpasa
Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Sağlik eczanesi
Cerkezkoy
Burcu semizler eczanesi
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