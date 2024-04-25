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Aynı yolda yine kaza: 1 yaralı

İHA İHA
25.04.2024 15:42
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Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevre sakinleri bölgede sıkça kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.

Aynı yolda yine kaza: 1 yaralı

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı kesişiminde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIP 572 plakalı motosiklet ile 09 HM 707 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, bu bölgede sık sık kaza yaşandığını belirtti. Ambulansların da sıkça kullandığı bölgede trafiğin yoğun olduğu ve sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerin bu bölgeye acilen önlem almasını ve can kayıplarını önlemek için gereken düzenlemeleri yapmasını talep ettiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı yolda yine kaza: 1 yaralı

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