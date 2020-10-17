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Aynur Aydın'a sahnede taciz şoku!

17.10.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Aynur Aydın'a sahnede taciz şoku!

Şarkıcı Aynur Aydın, Makedonya’da verdiği konserde başına gelen ilginç taciz olayını anlattı. Aydın, “Henüz profesyonel sahne hayatıma yeni başlamıştım. İlk konserimi veriyordum. Mekanda ön sırada duran bir kişi, bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten bir işaret yapmıştı. Konser boyunca orada oturup konsantrasyonumu bozdu. Olanlara bir anlam verememiştim” dedi.

Almanya doğumlu şarkıcı Aynur Aydın, 1999 yılında Sürpriz adlı müzik grubuna katılarak profesyonelliğe adım attı. Üyelerin ayrılmasıyla Sürpriz dağıldı ve Aydın ardından Tagtraumer adlı başka bir gruba katıldı. İlerleyen yıllarda ise kariyerine yalnız devam etme kararı aldı ve 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek ilk solo albümünü çıkardı.

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Ünlü şarkıcı, müzik yolculuğu sırasında çok ilginç deneyimler de yaşadı. İlk konserini Makedonya'daki bir kulüpte verdiğini söyleyen şarkıcı, burada bir izleyiciden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

'RAKİPLERİMİN İŞİ'

Uçankuş'ta yer alan habere göre, olayın gerçekleştiği geceye dönen Aydın, şunları anlattı: "İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor.
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Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim." Yaşadığı bu tuhaf olay sonrası şaşkına dönen Aynur Aydın, böyle tepki veren kişinin neden konser sonuna kadar mekanda kaldığını hiç anlayamadığını belirtti.

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"Hem beni sevmeyip, hem de konserime geliyor. Bir de inatla gece boyunca gitmiyor" diyerek şaşkınlığını ifade eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum.

Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Sevmediğin bir kişinin konserine gidip neden en önde durup sonuna kadar beklersin ve böyle bir hareket yaparsın. Kesinlikle beni kendilerine rakip olarak gören ya da çekemeyen birileri bu kızı gönderdi ve böyle bir şey yapmasını istediler."

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ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ AMA UNUTAMADIM

O dönem bu olayın kendisini şoke ettiğini ama şimdi yaşadıklarına gülüp geçtiğini belirten Aydın, "Zaten üzerinden çok zaman geçti. Kimin yaptırdığını da bilmiyorum ama çok anlamsız bir olaydı.
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Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o olayı unutamadım" dedi. Aydın, bazen sahneye çıktığında o günü hatırladığını ve yeniden böyle bir olay yaşamamak için etrafına baktığını söyledi.

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