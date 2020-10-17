Aynur Aydın'a sahnede taciz şoku!

Almanya doğumlu şarkıcı Aynur Aydın, 1999 yılında Sürpriz adlı müzik grubuna katılarak profesyonelliğe adım attı. Üyelerin ayrılmasıyla Sürpriz dağıldı ve Aydın ardından Tagtraumer adlı başka bir gruba katıldı. İlerleyen yıllarda ise kariyerine yalnız devam etme kararı aldı ve 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek ilk solo albümünü çıkardı.

Ünlü şarkıcı, müzik yolculuğu sırasında çok ilginç deneyimler de yaşadı. İlk konserini Makedonya'daki bir kulüpte verdiğini söyleyen şarkıcı, burada bir izleyiciden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

'RAKİPLERİMİN İŞİ'

Uçankuş'ta yer alan habere göre, olayın gerçekleştiği geceye dönen Aydın, şunları anlattı: "İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor.



Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim." Yaşadığı bu tuhaf olay sonrası şaşkına dönen Aynur Aydın, böyle tepki veren kişinin neden konser sonuna kadar mekanda kaldığını hiç anlayamadığını belirtti.