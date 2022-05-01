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Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi! "Bu nasıl bir duruş?"

01.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Aynur Aydın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yerini alıyor. Geçtiğimiz haftalarda konser verirken giydiği süper mini eteğiyle gündem olan Aynur Aydın, bu defa plaj pozuyla gündeme geldi.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi! "Bu nasıl bir duruş?"

Bana Aşk Ver, Bir Dakika, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren Aynur Aydın, hem açıklamaları hem de Instagram pozlarıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Aydın, plajdan poz verdi.

AYNUR AYDIN PLAJDA CENİN POZİSYONUNDA POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde süper mini eteğiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Aynur Aydın gündem olmuştu.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Zaman zaman cesur pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı bu defa plajda cenin pozisyonunda durarak poz verdi.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Aydın'ın o pozuna takipçileri sessiz kalmadı. "Kalp krizi geçirmeye hoşgeldiniz", "Aynur hanım iki büklüm olmuş", "Bu nasıl bir duruş?" gibi yorumlar geldi.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde Aynur Aydın ve Yeşim Salkım muhabbeti ortalığı karıştırmıştı.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Yeşim Salkım, köpeklerin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini söyleyince Aynur Aydın, "Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsın" demişti.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Bunun üzerine Yeşim Salkım, "Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?" deyince ortalık karışmıştı.

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

Aynur Aydın plajda cenin pozisyonunda poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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