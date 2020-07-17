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Ayran bayramı iptal edildi

DÜZCE HABERLERİ  | 17.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Temmuz 1934 yılında ziyaret ettiği ve ismini verdiği Selamlar Köyü’nde her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl Korona Virüs nedeniyle iptal edildi.Mustafa Kemal Atatürk bundan 86 yıl önce İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında Gümüşova ilçesine bağlı o günkü adı ile İbrahimağa Köyü’nü ziyaret etti.

Ayran bayramı iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Temmuz 1934 yılında ziyaret ettiği ve ismini verdiği Selamlar Köyü’nde her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl Korona Virüs nedeniyle iptal edildi.
Mustafa Kemal Atatürk bundan 86 yıl önce İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında Gümüşova ilçesine bağlı o günkü adı ile İbrahimağa Köyü’nü ziyaret etti. Burada köy halkıyla bir araya gelen Mustafa Kemal Atatürk, köylüler tarafından ağırlanarak ayran ikram edildi. Köye, Selamlar ismini veren Atatürk için her yıl 18 Temmuz günü köy meydanında anma ve kutlama programı düzenleniyor. Ancak her yıl düzenlenen Ayran Bayramı bu sene Korona Virüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.
Selamlar Köyü Muhtarı Sinan Çiftçi, “Bundan 86 yıl önce 18 Temmuz 1934 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün köyümüzü ziyaret etmesi ve isim babalığı yapması yıllardır tüm Selamlar köyü halkı için gurur kaynağı olmuştur. Her yıl 18 Temmuz tarihinde köy meydanında gerçekleştirdiğimiz halk arasında ayran bayramı olarak bilenen anma programımız bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmiştir. Her yıl coşkuyla yapılan anma programımız önümüzde ki yıllarda daha da coşkulu şekilde devam edecektir” dedi.

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