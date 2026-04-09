Ayrılığı canlı yayında açıkladı: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi!

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında Galatasaray’ın Göztepe karşısında aldığı 3-1’lik galibiyeti değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların maçın iki yarısında farklı bir görüntü ortaya koyduğunu söylerken, şampiyonluk yarışında derbiye dikkat çekti.

İKİNCİ YARIDA ROLLER DEĞİŞTİ

İkinci devrede Galatasaray’ın savunmaya çekilmesinin dikkat çektiğini belirten Yağcıoğlu, oyunun gidişatının beklenmedik şekilde değiştiğini söyledi. Özellikle Göztepe’nin baskılı oyunu karşısında sarı-kırmızılıların zor anlar yaşadığını dile getirdi.

"Öte yandan ilk 45 dakika zor olması beklenen bir maç Galatasaray için çok kolay geçti. Göztepe'nin ilk 45 dakikada bir tek Arda ile bir pozisyonu var. Onun haricinde Galatasaray'ın kalesine gelemedi. Galatasaray 2 gol buldu, 2 tane kaçırdı, maç bitebilirdi ama ikinci yarısı tuhaf. Bir ara Galatasaray, Anadolu takımı gibi savunma yapıyordu, roller değişmiş gibiydi sanki"

ŞAMPİYONLUK MAÇINI AÇIKLADI

Süper Lig’de zirve yarışının kaderini belirleyecek en önemli maçın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını söyleyen Yağcıoğlu, puan avantajının sarı-kırmızılılar adına kritik olduğunu vurguladı.

"4 puanlık avantaj Galatasaray adına kalan haftalarda büyük bir avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle ama beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak"

"ICARDI'NIN SON MAÇLARI"

İlker Yağcıoğlu, Mauro Icardi’nin sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılabileceğini öne sürdü. Arjantinli golcünün yerine farklı oyuncuların etkili performans göstermesinin dikkat çekici olduğunu belirten yorumcu, takımın bireysel kaliteyle sonuca gitmeyi başardığını söyledi.

"Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Bugün Barış Alper o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, onlarla vermiş olduğu mücadele önemliydi. Sane futbol oynamayı özlemiş dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi ecel terleri döktükleri bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı"