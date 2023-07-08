MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayrılık haberleriyle gündemdeydiler! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bol öpücüklü yıl dönümü kutlaması!

Ayrılık haberleriyle gündemdeydiler! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bol öpücüklü yıl dönümü kutlaması!

08.07.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, uzun süredir magazin gündeminde üst sıralarda yer alıyorlar. Aldatma ve ayrılık haberleriyle gündemde olan ünlü çiftten bol öpücüklü yıl dönümü paylaşımı geldi. Ünlü çift yaptıkları paylaşımla adeta aşklarının dolu dizgin devam ettiğinin sinyalini verdi.

Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntülerinin çıkmasıyla birlikte aldatma iddiaları ortaya atılmış fakat Neslihan Atagül bu iddialara aldırış etmemişti. Atagül - Doğulu çiftinden şaşırtan yıl dönümü kutlaması geldi. Ünlü çifte yorum yağdı.

ezgif.com-webp-to-jpg

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti son dönemde özel hayatlarıyla oldukça konuşuluyorlar.

neslihan_atagul_ile_kadir_dogulu_asklarini_anlatti_h31148_76859

Aldatma iddialarına kulak asmayan Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım geldi.

e8e0e376-d851-4f6d-9c0d-761dd7c5d4cc

Birbirlerini öpücüklere boğan ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı.

ad10648a-4841-4493-8137-052c6203d9ef

  1. yıllarını kutlayan oyuncu ikili, yaptıkları paylaşımla birlikte ayrılık iddialarını yalanlamış ve aşklarının dolu dizgin devam ettiğini belirtmiş oldu.

71053cdc-3899-473a-9513-3c54adc35da4

Paylaşımı gören birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken bazı kullanıcılar da ikiliye sahip çıktı.

621f30a9-ee23-4366-a665-8748dab758e6

Bazı kullanıcılar yapılan paylaşımlara 'Bu da böyle bir hayat işte', 'Müşkül dinlerken ben', 'Kadir bey Neslihan'ın müşkülünü dizliyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Maşallah size', 'Ne olursa olsun birbirlerini diliyorlar' gibi yorumlarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melek Baykal Özkan Uğur'un acı haberini aldığı anı anlattıMelek Baykal Özkan Uğur'un acı haberini aldığı anı anlattı
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Hem uçtu, hem klarnet çaldı
Hem uçtu, hem klarnet çaldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.