Ayrılık haberleriyle gündemdeydiler! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bol öpücüklü yıl dönümü kutlaması!

Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntülerinin çıkmasıyla birlikte aldatma iddiaları ortaya atılmış fakat Neslihan Atagül bu iddialara aldırış etmemişti. Atagül - Doğulu çiftinden şaşırtan yıl dönümü kutlaması geldi. Ünlü çifte yorum yağdı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti son dönemde özel hayatlarıyla oldukça konuşuluyorlar.

Aldatma iddialarına kulak asmayan Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım geldi.

Birbirlerini öpücüklere boğan ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı.

yıllarını kutlayan oyuncu ikili, yaptıkları paylaşımla birlikte ayrılık iddialarını yalanlamış ve aşklarının dolu dizgin devam ettiğini belirtmiş oldu.

Paylaşımı gören birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken bazı kullanıcılar da ikiliye sahip çıktı.

Bazı kullanıcılar yapılan paylaşımlara 'Bu da böyle bir hayat işte', 'Müşkül dinlerken ben', 'Kadir bey Neslihan'ın müşkülünü dizliyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Maşallah size', 'Ne olursa olsun birbirlerini diliyorlar' gibi yorumlarda bulundu.

