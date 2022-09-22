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  4. Ayrılık iddiaları sorulunca... Kenan İmirzalıoğlu karısı Sinem Kobal'ı yere göğe sığdıramadı

Ayrılık iddiaları sorulunca... Kenan İmirzalıoğlu karısı Sinem Kobal'ı yere göğe sığdıramadı

22.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu bu iddiaları yalanlarken karısını yere göğe sığdıramadı. Ekranlara dönmeyi yakın zamanda düşünmediğini de söyleyen Kenan İmirzalıoğlu projeleri incelediğini söyledi.

Ayrılık iddiaları sorulunca... Kenan İmirzalıoğlu karısı Sinem Kobal'ı yere göğe sığdıramadı

Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sinem Kobal ile boşanacağı iddiası gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan oyuncu karısı Sinem Kobal için şunları söyledi:

"Harika bir anne, annelik ona çok yakıştı. Sinem'den muhteşem bir anne çıktı, annelik onun için en önemli şey. Her şeyle an an ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe saygım katlanıyor. Larin de ablalık yapıyor" dedi.

Ekran Alıntısı

KENAN İMİRZALIOĞLU EKRANA DÖNECEK Mİ?

Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüp dönmeme konusunda konuştu. Kenan İmirzalıoğlu "Konuştuğumuz işler var ama şudur diyeceğim iş yok. Değecek bir buluşma olmalı" dedi.

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