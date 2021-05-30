SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir gurur daha! | Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında?

Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir gurur daha! | Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında?

30.05.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşından beri milli forma giyerek, ülkemizi temsil eden Ayşe Begüm Onbaşı bir altın madalyanın daha sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok defa altın madalyayı kazanan genç sporcu, ülkemizi bu sefer de Azerbaycan’da düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda gururlandırdı. Onbaşı, kariyerinin ilk büyük kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaştı ve organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

7 yaşında profesyonel anlamda sporla ilgilenmeye başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, 2011 – 2012 yılında milli takıma kabul edilmesinin ardından, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki uluslararası yarışmalara katıldı. 2016 yılında “Madalya Canavarı” lakabını alan Onbaşı, 35 tanesi altın olmak üzere toplamda 60 madalyaya sahip.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde Manisa/Akhisar’da dünyaya geldi. 3 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan Onbaşı, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesinden sonra, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastikle tanıştı.
6 yaşından itibaren egzersizlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aerobik jimnastik antrenörü Gürkan Er gözetiminde devam etti.
Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü.
2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı.
2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.
Onbaşı, performansı sırasında düşmesine rağmen Meksika'da düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü.

Toplamda 60 madalyanın sahibi

Toplamda 60 madalyanın sahibi
Temmuz 2016 itibarıyla "Madalya Canavarı" lakaplı Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dahil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.
2021 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, bir ödüle daha layık görüldü. Kariyerinin ilk büyük kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, aynı zamanda organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Pellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiası

Pellegrini Fenerbahçe'den teklif aldı iddiası

Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Lucas Biglia'yı transfer ediyor

Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.