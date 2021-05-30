Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir gurur daha! | Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında?

7 yaşında profesyonel anlamda sporla ilgilenmeye başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, 2011 – 2012 yılında milli takıma kabul edilmesinin ardından, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki uluslararası yarışmalara katıldı. 2016 yılında “Madalya Canavarı” lakabını alan Onbaşı, 35 tanesi altın olmak üzere toplamda 60 madalyaya sahip.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde Manisa/Akhisar’da dünyaya geldi. 3 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan Onbaşı, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesinden sonra, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastikle tanıştı.

6 yaşından itibaren egzersizlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aerobik jimnastik antrenörü Gürkan Er gözetiminde devam etti.

Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü.

2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı.

2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.

Onbaşı, performansı sırasında düşmesine rağmen Meksika'da düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü.

Toplamda 60 madalyanın sahibi Temmuz 2016 itibarıyla "Madalya Canavarı" lakaplı Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dahil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.