Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı

Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz aylarda hakaret, tehdit ve özel hayatının gizliliğini ihlal edici mesajlar paylaştığını iddia ettiği Güzide Duran'a tehdit davası açmıştı.

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre, dava, önceki gün sonuçlandı. Mahkeme; Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy'un; iletişim araçları vasıtasıyla, Önal'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Duran, bu karara aykırı davranması durumunda 3-10 güne kadar zorlama hapis cezası alacak.

