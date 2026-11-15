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Esra Dermancıoğlu’ndan gündem olan açıklama

Esra Dermancıoğlu bir dönem aynı dizide birlikte rol aldığı Fırat Çelik’in konuk olduğu YouTube programında kendisiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.Fransa'nın Saint-Malo kentinde ev aldığını açıklayan Dermancıoğlu’nun söylemleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Esra Dermancıoğlu’ndan gündem olan açıklama
Sariye Nur Dönmez

Kanal D’nin bir dönem en çok izlenen yapımları arasında yer alan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide Mukaddes Ketenci karakterini canlandırmasıyla birlikte kariyerinde bir çıkış noktası yakalayan Esra Dermancıoğlu son dönemde YouTube’da yaptığı programla dikkatleri yeniden üzerine çekti

Esra Dermancıoğlu’ndan gündem olan açıklama 1

FRANSA’DA EV ALDIĞINI AÇIKLADI

YouTube programına Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde Mustafa Nalçalı karakterine hayat veren meslektaşı Fırat Çelik’i davet eden Dermancıoğlu’nun kendi hayatıyla ilgili itirafı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Esra Dermancıoğlu’ndan gündem olan açıklama 2

Dermancıoğlu programında Fransa’dan ev aldığını şu sözlerle itiraf etti:

"Türkiye'yi falan terk etmedim, küçücük bir ev aldım. Fırat'a ilk söylediğimde 'dalga mı geçiyorsun?' dedi. Delirdi yani." itirafının ardından Fırat Çelik de o dönem Dermancıoğlu’na ev bakması için destek olduğunu dile getirdi.

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youtube Esra Dermancıoğlu
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