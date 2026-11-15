Esra Dermancıoğlu’ndan gündem olan açıklama

Kanal D’nin bir dönem en çok izlenen yapımları arasında yer alan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide Mukaddes Ketenci karakterini canlandırmasıyla birlikte kariyerinde bir çıkış noktası yakalayan Esra Dermancıoğlu son dönemde YouTube’da yaptığı programla dikkatleri yeniden üzerine çekti

FRANSA’DA EV ALDIĞINI AÇIKLADI

YouTube programına Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde Mustafa Nalçalı karakterine hayat veren meslektaşı Fırat Çelik’i davet eden Dermancıoğlu’nun kendi hayatıyla ilgili itirafı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Dermancıoğlu programında Fransa’dan ev aldığını şu sözlerle itiraf etti:

"Türkiye'yi falan terk etmedim, küçücük bir ev aldım. Fırat'a ilk söylediğimde 'dalga mı geçiyorsun?' dedi. Delirdi yani." itirafının ardından Fırat Çelik de o dönem Dermancıoğlu’na ev bakması için destek olduğunu dile getirdi.