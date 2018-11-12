Ayşe Özyılmazel'den babası Neco'ya tepki! 'Aynı çukura ait'

Ayşe Özyılmazel kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erge'ye şiddet uygulayan babası Neco'yu affetmedi. Babasına verdiği tepkiyi bugün köşesinde yer alan yazısıyla ortaya koydu. İşte o yazı...

'AHMET, MEHMET, NECO FARK ETMEZ'

"Fikrim sabit, duruşum nettir. Her türlü şiddetin, konu itibariyle belirtmek gerekirse; altını çize çize 'kadına şiddetin' karşısındayım.

Ve hiçbir bahaneyi, 'ama'yı, tahrik gerekçesini dikkate almam, bir saniye bile dinlemem. Her kim kadına şiddet uygularsa, benim gözümde aynı çukura aittir. Cezasını çekmeli, bedelini ödemelidir."

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da yaşayan ve Neco adıyla bilinen sanatçı Nejat Özyılmazel, 2008'de kendisinden 25 yaş küçük olan İdil Erge ile ikinci evliliğini yaptı. 2 çocukları dünyaya gelen çift arasında, son 2 yıldır sorunlar yaşanmaya başladı.

İddiaya göre Neco, geçen yıl eşine şiddet uyguladı. Darp raporu alarak Neco'dan şikâyetçi olan İdil Erge, daha sonra şikâyetinden vazgeçti. Ancak devam eden kamu davası sonucu Neco'ya bir ay evden uzaklaştırma ve "Kasten yaralama" suçundan para cezası verdi. Yine iddiaya göre Neco, bu olaydan sonra da eşine psikolojik şiddet uygulamaya devam etti. İdil Erge ise şikâyetçi oldu.