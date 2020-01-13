YURTHABER
  4. Ayşe Tuba Arslan cinayetinin sanığıyla ilgili iddianame hazır

Ayşe Tuba Arslan cinayetinin sanığıyla ilgili iddianame hazır

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Eski eşini satırla öldürmesinin ardından tutuklanan Yalçın Özalpay hakkında savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ilgili iddianamede, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talebinde bulunuldu.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şinasi Koç tarafından hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Yalçın Özalpay'ın, 10 Eylül 2019'da boşandığı ve 11 Ekim'de bir süre takip ettikten sonra bıçak ve satırla saldırarak birden çok yerinden yaraladığı kadının, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesinde olaydan 44 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Tanık olarak ifade veren E.Ö. ve C.G'nin, olay yeri yakınında bir kafede oturdukları sırada Özalpay'ın Arslan'ı kovaladığını anlatarak, "Kaçan kadın yardım çığlıkları atarak 'İmdat, yardım edin' diye bağırdı. Satırla kadını kovalayıp yakaladı. Satır ile kadının kafasına doğru tahmini olarak 10 ya da 15 kez vurduğunu gördük." ifadeleri iddianamede yer aldı.

Özalpay'ın taksicilik yaptığı dönemden müşterisi olan Ş.T'nin ise kendiliğinden Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, "Bir seferinde bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir sefer ise kendisine satır aldığını, Ayşe Tuba Arslan'ı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini, onu hep tartakladığını söyledi. Konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatte bulundum." ifadesini verdiği iddianamede aktarıldı.

Sanığın, iddianamedeki ifadesinde Arslan'ı "bir anlık cinnet getirerek" öldürdüğünü söyleyerek kendini savunduğu bildirildi.

Bazı kişilerden tehdit aldığı için olayda kullandığı bıçağı belinde, satırı da torbada taşıdığını öne süren Özalpay'ın, eski eşini yere düştükten sonra bıçaklamaya devam ettiği bilgisin yer aldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin maktule karşı değişik tarihlerde gerçekleştirmiş olduğu eylemler, şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktulü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktule karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup maktul yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktule bıçak ve satır ile vururken özellikle maktulün vücudunda hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, şüphelinin söz konusu eylemi eski eşi olan maktule yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterir."

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
TSM Korosu’ndan Yeni Yıl KonseriTSM Korosu’ndan Yeni Yıl Konseri
Başkan Ataç’a Jüri Özel ÖdülüBaşkan Ataç’a Jüri Özel Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Tuba Arslan Cinayet Eskişehir İddianame

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:11
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Selin Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.