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Ayşecan Tatari: Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum...

05.07.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve değişimiyle de sık sık gündem olan Ayşecan Tatari bebeğinin sekizinci ayını bir fotoğrafla kutladı.

Ayşecan Tatari: Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum...

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 8 aylık oldu. Noter işlerini halletmek için evden çıkan Ayşecan Tatari, 'kızımla ilk kez ayrıldık' dedi.

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Tatari, Müjgan'ın doğumuyla değişen hayatını da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Akşamları çalıştığım bir işim olduğunu, Müjgan'ı bırakma fikrinin bile nefesimi sıkıştırdığını, onunla olmayla kıyaslayınca çok sevdiğim mesleğimin bile önemsiz görüneceğini ve bütün bu işlerin nasıl bir dengeye oturacağını hiç düşünmemiştim... Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum; nasıl yani 'Şimdi herkes çocuğunu benim Müjgan'ı sevdiğim kadar mı seviyor?' diye... Ne çok sevgi var demek şu dünyada!"

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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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Çok büyük bir sorun böylece çözülmüş oldu

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