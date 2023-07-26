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Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı? Yılmaz Gruda neden öldü, hastalığı neydi?

26.07.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı? Yılmaz Gruda neden öldü, hastalığı neydi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Yeşilçam'ın duayen ismi hakkında tüm merak edilenler...

Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorularının yanıtları vefat haberinin ardından yoğun bir şekilde araştırımaya başlandı. Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (94) hayatını kaybetti. İşte ünlü aktör Yılmaz Gruda hakkında tüm bilgiler...

YILMAZ GRUDA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

Son yıllarda Hercai, Şahsiyet, Çukur, Ailecek Şaşkınız gibi dizi ve filmlerde yer alan Gruda çok sayıda ödüle sahipti.

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YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı.

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Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

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YILMAZ GRUDA ÖZEL YAŞAMI

Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı.

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