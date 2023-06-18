AYT PUAN HESAPLAMA 2023: YKS'de AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? AYT net sayısına göre puan hesaplama

AYT puan hesaplama konusunda bilgi edinmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki, AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? İşte AYT net sayısına göre puan hesaplama...

AYT PUAN HESAPLAMA 2023

YKS YKS'ye katılan adaylar, net sayısına göre puan hesaplamayı araştırıyor. İşte, AYT sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan hesaplama ile ilgili merak edilenler....

YKS'DE AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı yüzde 40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise yüzde 60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir:

Matematik yüzde 30, Fizik yüzde 10, Kimya yüzde 10 ve Biyoloji yüzde 10

Öte yandan diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir.

Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları 2022'de şöyleydi:

Matematik : 3.00 puan

Fizik : 2.86 puan

Kimya : 3.1 puan

Biyoloji : 3.1 puan

YKS'DE AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı yüzde 40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise yüzde 60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir:

Türk Dili ve Edebiyatı yüzde18, Tarih-1 yüzde 7, Coğrafya-1 yüzde 5, Tarih-2 yüzde 8, Coğrafya-2 yüzde 8, Felsefe Grubu yüzde 9 ve Din Kültürü yüzde 5.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları 2022'de şu şekildeydi:

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan

Tarih-1 : 2.80 puan

Coğrafya-1 : 3.33 puan

Tarih-2 : 2.91 puan

Coğrafya-2 : 2.91 puan

Felsefe Grubu : 3.00 puan

Din Kültürü : 3.33 puan

Öte yandan her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP'den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

YKS'DE AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı yüzde 40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise yüzde 60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik yüzde 30, Türk Dili ve Edebiyatı yüzde 18, Tarih-1 yüzde 7 ve Coğrafya-1 yüzde 5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları 2022'de şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan

Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan

Tarih-1 : 2.80 puan

Coğrafya-1 : 3.33 puan

Öte yandan puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Net sonuçların öğrenilmesi için ÖSYM'nin YKS sonuçlarına bakılmalıdır.

AYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5'le çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları 50 olarak değerlendirilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500'dür.

Ortaöğretim Başarı Puanı 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenir ve yerleştirme puanlarının hesaplaması buna göre yapılır.

