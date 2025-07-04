AYT ve YDT'ye girmek zorunlu mu? AYT ve YDT'ye girilmezse ne olur?

Yükseköğretim sınavları kısaca YKS, 3 farklı oturumdan meydana gelen ve Türkiye’de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olan bir sınavdır. 3 oturumun ilki Temel Yeterlilik Sınavı’dır. TYT adı ile bilinen bu sınava girilmesi her öğrenci için zorunludur. Ancak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) her öğrenci için zorunluluğu bulunmayan bir sınav olarak değerlendirilir. Öğrenciler bu sınavlarda aldıkları puanlara ve mezun olduklarındaki ortalamalarına göre değerlendirilerek uygun görülen bir okula ve bölüme yerleştirilirler.

AYT ve YDT'ye girmek zorunlu mu?

YDS sınavlarının üçüncü oturumu Yabancı Dil Sınavı olan YDT sınavıdır. Temel Yeterlilik sınavına girildikten sonraki süreçte dil puanı ile öğrenci alan okullara ve bölümlere girmeyi hedefleyen öğrenciler bu sınava girmekle yükümlüdürler.

Yabancı Dil Testi toplamda 80 adet sorudan meydana gelir. Tercihlere göre bu sınavlarda Fransızca, Arapça, Almanca, Rusça dilleri arasından herhangi biri seçilerek alınan puanlar değerlendirilmektedir. 120 dakikalık süresi olan sınava giren öğrenciler aldıkları puanlara göre bu alanda bir yükseköğretim kurumuna ve bölümüne yerleştirilirler.

YKS sınavlarına girmek TYT dışında zorunlu tutulmaz. Ancak herhangi bir 2 yıllık ya da yetenek sınavı bulunan okula ve bölüme girmek isteyen kişilerin sadece Temel Yeterlilik Testi’ne girmeleri yeterli olacaktır. TYT sınavına giren öğrenciler aldıkları puana göre bir yükseköğretim kurumunda uygulanan özel yetenek sınavlarına girebilmektedirler.

AYT ve YDT'ye girilmezse ne olur?

YKS sınavına kayıt yaptırdıkları halde hiçbir sınava katılmayan öğrenciler herhangi bir yaptırıma ya da cezaya tabi tutulmazlar. Sadece o yıl herhangi bir yükseköğretim kurumuna ve bölümüne girme hakları bulunmaz. Sınavlara girilmeden herhangi bir merkezi yerleştirme ya da özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ve bölümlerine girme hakkı kazanılamaz.

AYT ve YDT sınavlarına girmeyen öğrenciler sadece TYT sınavlarına girerek aldıkları puana göre bir yükseköğretim kurumuna girebilirler. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden okullar ve bölümler ya da 2 yıllık lisans programlarına sadece TYT sınavında alınan puan ile girebilmek mümkün olabilmektedir. Bunun dışında AYT ve YDT sınavlarına girmenin herhangi bir giriş zorunluluğu bulunmamaktadır.