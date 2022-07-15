Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? Aytaç Kardüz aslen nereliydi ve kaç yaşındaydı?

Aytaç Kardüz'ün ölüm sebebi merak ediliyor. Türkiye'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz'ün bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat ettiği öğrenildi. Kardüz, 30 sene boyunca TRT'de görev almıştı. 80 yaşında hayata veda eden Aytaç Kardüz'ün Ankara'da defnedileceği öğrenildi. Peki Aytaç Kardüz kimdir?

AYTAÇ KARDÜZ KİMDİR?

1943 yılında Ankara'da dünyaya geldiği bilinen Aytaç Kardüz, senelerce TRT'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. 10 senedir Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalan Kardüz, ayrıca sesiyle de haberlere can vermişti.

Radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biri olarak tanınan Aytaç Kardüz, 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 sene boyunca görev aldı. Aytaç Kardüz pek çok spikerin yetişmesinde emek verirken, seneler sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosunda kamera karşısına geçerek haberleri de sunmuştu.

SPİKER AYTAÇ KARDÜZ NEDEN ÖLDÜ?

Tatilde denize girdiği sırada aniden fenalaşan spiker Aytaç Kardüz'ün hastaneye kaldırıl. Ünlü spikerin hayatını kaybettiği belirlendi.

