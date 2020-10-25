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Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0 (Maç Sonucu)

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 25.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Puanını 16'ya çıkaran teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, liderliğini sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor ilk 6 haftada rakip ağları toplam 15 kez havalandırdı.

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'de altıncı haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı.Alanya'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 2-0 kazandı.Turuncu-yeşilli ekibe galibiyeti getiren golleri 8'de Davidson ve 81'de Khouma Babacar kaydetti.

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Davidson, bu sezon ligde altıncı kez ağları havalandırdı ve Galatasaraylı Radamel Falcao ile birlikte gol krallığında zirvede yer almayı sürdürdü.Khouma Babacar ise ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti.Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, puanını 16'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.Aytemiz Alanyaspor ligin ilk 6 haftasında rakip fileleri toplam 15 kez havalandırdı.

3 maçtır (2 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

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