Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, performans anlamında istedikleri oyunu sahaya yansıtmalarına rağmen, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bazen futbolda performans ve sonucun birbirinden bağımsız değerlendirildiğini kaydetti.

Bugün de bunu yaşadıklarını anlatan Mateos, "Her ne kadar bugünkü maçın sonucu lehimize olmasa da performans aslında bizim istediğimiz gibiydi. İlk yarıda 1-0 geriye düştük. Aslında yediğimiz golü nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Bir şanssızlık diyebilirim." dedi.

- "Skoru beraberlikte tutmak istemedik"

Fenerbahçe'nin ilk yarıda savunmayı önde tuttuğunu ve bloklar arasında top almalarına izin vermediğini dile getiren Mateos, şöyle konuştu:

"Alsak bile savunma oyuncuları dönmemize izin vermedi. Bu şekilde ilk yarıda tehlikeli olamadık. İkinci yarının başında ise bir gol daha yedik ve 2-0 geriye düştük. Oyuncularımızın reaksiyonuyla 2-2'ye getirdik. Bu dakikadan sonra ya risk almamız lazımdı ya da maçı 2-2'de tutmalıydık. Bizim klasik, galibiyet istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık. Skoru beraberlikte tutmak istemedik."

Kalecinin attığı uzun topun kalelerinde üçüncü gole sebep olduğunu dile getiren Mateos, reaksiyon göstermek istedikleri bölümde de dördüncü golü yediklerini vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Dördüncü golü yediğimizde dikkatimizi çeken şey, kalecinin topa ceza sahasının bir metre dışarıda vurması oldu. Burada söylememize rağmen herhangi bir kontrol gerçekleşmedi. Beşinci golde de Famara'nın pozisyonu var. Biz kulübede faul olduğunu gördük ama hakemlerimiz burada da devam ettirdiler. Dediğim gibi 2-2'den sonra bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik galibiyete ulaşma anlamındaydı ama olmadı."

