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Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor

04.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor'da sezonun bitmesiyle birlikte 8 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, turuncu yeşilli takımda 9 Haziran'da yapılacak olağan kongre ile yönetim de yenilenecek. Hasan Çavuşoğlu kongredeki tek aday.

Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor

Aytemiz Alanyaspor 2020- 2021 sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İlk olarak kadroya geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen ve eski oyuncusu olan Candeias'ı kattı. Transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık oyuncular olurken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'ın ise sözleşmesi bitti.

Alanyaspor'un şu ana kadar yalnızca Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı. Salih Uçan, Steven Caulker ve Ceyhun Gülselam'ın birçok takımdan talibi olduğu söylentileri dolaşırken, Salih'in Beşiktaş ile Caulker'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları ortaya atıldı.

HER MEVKİDEN OYUNCU EKSİLİYOR

Alanyaspor'da sözleşmesi biten oyunculara bakıldığı zaman savunmadan 2, ön liberodan 1, orta sahadan 1 ve forvet bölgesinden 2 oyuncunun ayrılacağı görülüyor. Sözleşmesi devam eden ve transfer teklifi alan diğer futbolcuların da ayrılabileceği göz önüne alındığında turuncu yeşilli takımda kemik kadro tamamen değişecek. Transferde kimlerin öne çıkacağı, hangi mevkilere öncelik verileceği henüz netleşmezken, Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Alper Potuk, Trabzonspor'dan stoper Hüseyin Türkmen, yine geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Fluminense oyuncusu sol bek Marlon ve yine bordo mavili ekipten sağ kanat Yusuf Sarı'nın ismi Akdeniz temsilcisiyle anılıyor.

9 HAZİRAN'DA GENEL KURUL YAPILACAK

Öte yandan Alanyaspor'da kemik kadro büyük ölçüde değişirken, yönetim de yenilenecek. Akdeniz temsilcisinde 9 Haziran günü saat 15.00'te olağan genel kurul yapılması kararlaştırıldı. Kongreye gidecek Alanyaspor'da yine mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu'nun tek aday olarak çıkması bekleniyor. Hasan Çavuşoğlu'nun yeni yönetime kimleri alacağı ise henüz netleşmedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
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