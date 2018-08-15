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Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 21:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından stoper Merih Demiral'ı (20) 1 yıllığına kiraladı.

Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı!

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı.

Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Merih Demiral, kendisini 3,5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile turuncu- yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende attı.

“İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum”

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkine Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem kulübe hem de Merih'e hayırlı olmasını dileyen başkan Çavuşoğlu, "İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı'nda da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansımız da var. Allah utandırmasın" dedi.

“Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum”

Merih Demiral ise, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnşallah Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Aytemiz Alanyaspor Merih Demiral

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