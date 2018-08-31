Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Alanyaspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Turuncu yeşilliler, Pazzini transferinde sorun çıkması üzerine yöneldiği Papiss Cisse ile anlaşma sağladı.
Çin Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki golcü bugün resmi imzayı attı. Kariyerine Fransa'da Senegalli golcü Cisse, sırasıyla Metz, Cherbourg, Chateauroux, Freiburg, Newcastle United ve Luneng formaları giydi.
Papiss Cisse, Senegal Milli Takımı'nda da 37 maçta 17 gol attı.
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