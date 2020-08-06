Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik patronu Çağdaş Atan oldu

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'la anlaştı.
Erol Bulut'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan'la anlaşmaya vardı.
Aytemiz Alanyaspor, 40 yaşındaki antrenörle resmi sözleşme imzalayacak. (Ajansspor)
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