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Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik patronu Çağdaş Atan oldu

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Aytemiz Alanyaspor Çağdaş Atan ile anlaşma sağladı.

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik patronu Çağdaş Atan oldu

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'la anlaştı.

Erol Bulut'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan'la anlaşmaya vardı.

Aytemiz Alanyaspor, 40 yaşındaki antrenörle resmi sözleşme imzalayacak. (Ajansspor)

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