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  4. Ayva yaprağı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı tarifi

Ayva yaprağı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kış mevsiminin en özel meyvelerinden olan ayvanın bu sefer yaprağından faydalanacağız. Ayva yaprağı çayı sayesinde kuru öksürükten kurtulmanız mümkün. Uzmanlar öksürük şuruplarının ezbere kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor ve bitki çaylarını öneriyor. Ayva yaprağı faydaları nelerdir, ayva yaprağı çayı nasıl yapılır? Sizler için anlatacağız, buyursunlar.

Ayva yaprağı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı tarifi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayram, öksürük şuruplarının ezbere kullanılmaması gerektiğini belirterek "Nezle ve gribe bağlı öksürükler kışın sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ıhlamur, ayva yaprağı çayı tüketmek önemli. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır" dedi. Özellikle bu aşamada ayva yaprağı çayı son derece etkili. Kış meyvesi olan ayvanın yapraklarını değerlendirebilirsiniz.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayram, bilinçsiz öksürük şurubu kullanımına ilişkin uyardı. Doç. Dr. Bayram, birçok rahatsızlığın öksürüğe neden olabileceğine dikkati çekerek "Öksürükle beraber balgam geliyorsa prodüktif öksürük, herhangi bir sekresyon gelmiyorsa kuru öksürük olarak adlandırılır. Akciğer kaynaklı akut öksürük en çok bronşit, zatürre, astım atağına bağlı iken, uzamış öksürük en çok grip sonrası bronş hassasiyetine, astıma bağlı görülür. Kronik öksürük varsa mutlaka, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, bronşektazi ve diğer nedenler gibi daha ciddi nedenler araştırılmalı." dedi.

NEZLE SONRASI 4 HAFTA SÜREBİLİR

Enfeksiyonlarda öksürüğün en temel özelliğinin balgamlı olduğuna değinen Doç. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

"Alerjiye bağlı, üst solunum yollarından kaynaklı mesela geniz akıntısı, sinüzit, farenjit gibi rahatsızlıklarda daha çok kuru öksürük görülür. Bazı tansiyon ilaçlarına bağlı öksürük gıcık şeklinde olur. Gastroözefagial reflüye bağlı mide asidinin boğaz bölgesini tahriş etmesine bağlı da öksürük görülebilir. Burada geceleri artan boğazda acımayla birlikte olan kuru öksürük söz konusudur. Kalp yetmezliğine, geniz akıntısına bağlı öksürük en çok yatar pozisyonda arttığından geceleri daha sık görülür. Toplumun gözünden kaçan ve uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de grip-nezle sonrası uzamış öksürüktür. Burada nezle belirtileri 1 haftada geçtikten sonra yaklaşık 3-4 hafta süren kuru öksürük kalır. En ufak bir uyaranla oluşan bu öksürük nezle sonrası bronşların aşırı hassaslaşmasına bağlıdır."

Doç. Dr. Bayram, öksürük şuruplarına ilişkin ise şu tavsiyelerde bulundu: "Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir. Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek, temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Nezle ve gribe bağlı öksürükler kış aylarında sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır. Bu çaylara bal karıştırılması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ayva, portakal, limon gibi kış meyvelerinde oldukça fazla miktarda bulunur."

AYVA YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:
20 adet kurutulmuş ayva yaprağı
3 bardak su
Bal

Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?
3 bardak suyu ısıtın. Su kaynama noktasına geldiğinde içine ayva yaprakların ilave edin.
Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kaynatın.
Ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. Sonrasında çayı süzün.
İçine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek çayı içebilirsiniz.

AYVA YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Ses tellerini yumuşatır.
Soğuk algınlığına karşı kalkan olur ve boğaz ağrısını, öksürüğü dindirir.
Kan yapıcı etkisi bulunur.
Sindirim sisteminde oluşan zararlı mikropları ortadan kaldırır.
İshali kesici etkisi vardır.
Ağız içinde oluşan aftlara karşı etkilidir.
Böbrek ve karaciğer sağlığını korur.
Göz kuruluğunu önler.
Uykusuzluğa iyi gelir.


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