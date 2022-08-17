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Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.08.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Karaya çıkarılarak tıbbi yardımda bulunulan ve yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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