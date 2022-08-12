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Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.08.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir fiber teknede göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 28 kişi, Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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