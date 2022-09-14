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Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

14.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bot ekibi görevlendirildi.

Karaya çıkarılan 42 yabancı uyruklu, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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