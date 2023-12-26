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Ayvalık açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.12.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında öğle saatlerinde iki ayrı can salında göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 göçmeni kurtardı.

Akşam saatlerinde ise aynı bölgeden bir ihbar daha alan ekipler, lastik bottaki 42 göçmeni daha kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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