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Ayvalık açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-28" bot unsurları, 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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