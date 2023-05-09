YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Ayvalık açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

09.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği unsurları tarafından Türk kara sularına itilen teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalık açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunca Türk karasularına itilen teknenin batması sonucu kaybolan kadın ve bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

4 Mayıs'ta düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu tekne, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunca Türk karasularına itilmiş ve batmıştı.

Olayda, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmış, deniz yüzeyinde oldukları görülen biri çocuk 6 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar, Ayvalık Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilerek tedavi altına alınmış, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda kayıp oldukları değerlendirilen bir kadın ve bir bebeğe ulaşılması amacıyla çalışma başlatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyorKazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdıAnkara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı
Tunceli’de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendiTunceli’de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:54
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Başak eczanesi
Gonen
Elif eczanesi
Kepsut
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Mert eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Dikmen eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.