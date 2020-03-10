YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor

Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.03.2020 09:06 | Son Güncelleme

Ayvalık Belediyesi tarafından eğitimi desteklemek amacıyla aynı adı taşıyan bir dernek kuruldu.Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği ismi verilen derneğin; çalışmalarında sadece Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerini benimseyen, hiçbir siyasi yapının etkisinde olmayan, ilçe nüfusuna kayıtlı ve yüksek eğitim düzeyindeki gençlerin eğitimine katkı için nakdi ve ayni yardım sağlama, eğitim kalitesiyle çeşitliliği arttırma, eğitim kurumlarını iyileştirmenin yanı sıra ilçeye yeni eğitim kurumları kazandırma amacı ile kurulduğu belirtildi.“Ayvalık Fidanları” logosunu kullanacak olan ve destek verdiği her öğrenciyi, ilim bilim ve insanlık adına bir fidan olarak gören derneğin; önceliğinin ekonomik açıdan olumsuz koşullar nedeniyle eğitimini sürdürme imkanı bulamayan ve Ayvalık’ta ikamet eden gençlere bir defaya mahsus yada sürekli nakdi ve ayni yardım sağlayacağı öğrenildi.Ayvalıklı gençlerin eğitimleri süresince yurt ve barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak, ilçede eğitimini sürdüren gençlerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerine katkıda bulunmak ile eğitimin kalitesini arttırmanın hedeflendiği derneğin kurulmasına Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülük etti.Her anlamda her alanda birlik ve beraberlik halinde hareket etmenin son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Ergin, “Bu anlamda imece mantığının çok önemli olduğuna inanıyorum.

Ayvalık Belediyesi tarafından eğitimi desteklemek amacıyla aynı adı taşıyan bir dernek kuruldu.
Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği ismi verilen derneğin; çalışmalarında sadece Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerini benimseyen, hiçbir siyasi yapının etkisinde olmayan, ilçe nüfusuna kayıtlı ve yüksek eğitim düzeyindeki gençlerin eğitimine katkı için nakdi ve ayni yardım sağlama, eğitim kalitesiyle çeşitliliği arttırma, eğitim kurumlarını iyileştirmenin yanı sıra ilçeye yeni eğitim kurumları kazandırma amacı ile kurulduğu belirtildi.
“Ayvalık Fidanları” logosunu kullanacak olan ve destek verdiği her öğrenciyi, ilim bilim ve insanlık adına bir fidan olarak gören derneğin; önceliğinin ekonomik açıdan olumsuz koşullar nedeniyle eğitimini sürdürme imkanı bulamayan ve Ayvalık’ta ikamet eden gençlere bir defaya mahsus yada sürekli nakdi ve ayni yardım sağlayacağı öğrenildi.
Ayvalıklı gençlerin eğitimleri süresince yurt ve barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak, ilçede eğitimini sürdüren gençlerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerine katkıda bulunmak ile eğitimin kalitesini arttırmanın hedeflendiği derneğin kurulmasına Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülük etti.
Her anlamda her alanda birlik ve beraberlik halinde hareket etmenin son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Ergin, “Bu anlamda imece mantığının çok önemli olduğuna inanıyorum. Kooperatifleşme sürecimizde aynı eksene oturuyor. Fırsat eşitliği olmayan gençlerimize, eğitim alacak çocuklarımıza ulaşmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu ise parça parça yapmak doğru değil. Bu nedenle el birliği içerisinde beraberce bu yardımları yönlendirmek, çocuklarımızı eğitim hayatında çıtası yüksek seviyelere taşıyabilecek bir atılım yapmış olmak heyecan vericidir. Umarım derneğimiz kalıcı ve uzun vadeli olur” dedi.
Derneğin kurulmasının fikir babası olan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin derneğin kurucu başkanı seçilirken; geçici yönetim kurulu üyeleri ise; Nuray Özer, Halil Gür, İbrahim Uygun, Halil Sucu, Ayşe Sokol, Emel Uçar, Ali Jale ve Fatih Akın isimlerinden oluştuğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Yöresel Ürünler çarşısında inceleme

Yöresel Ürünler çarşısında inceleme

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
13:24
İkindi
16:40
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Begüm Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.