YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde bayram tatili rezervasyonları yüzde 70'e yaklaştı

Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde bayram tatili rezervasyonları yüzde 70'e yaklaştı

21.06.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında düzenlenen feribot seferlerinde, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde vizeyle ilgili sorunlara rağmen yüzde 90'ı aşkın doluluk bekleniyor.

Aliağa Deniz Ticaret Odası Ayvalık Temsilcisi Ali Jale, gazetecilere, Kovid-19 sürecinin ardından bu sene Ramazan Bayramı'nda, hafta sonlarıyla birleşen üçer günlük 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatillerinde Yunan adalarına gidip gelen yolcu sayılarının beklentilerini karşıladığını söyledi.

Bu yıl şu ana kadar salgın öncesi 2019'a göre daha fazla yolcuya hizmet verdiklerini belirten Jale, "9 günlük Kurban Bayramı tatili süreci için aldığımız rezervasyonlarda kötü durumda değiliz. Halen yüzde 65-70 rezervasyon seviyesindeyiz." dedi.

Jale, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki vize sorununun kendilerini de kısmen etkilediğini dile getirdi.

Normalde bugünlerde bayram rezervasyonlarının dolması ve ek seferler açmaları gerektiğini anlatan Jale, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen bayram sürecine kadar yüzde 80'in hatta yüzde 90'ın üzerinde bir rezervasyon yoğunluğunu yakalayacağımızı ümit ediyorum. Umut ediyorum ki en kısa sürede bu soruna çözüm bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Jale, Yunanistan'ın vize konusunda daha ılımlı olduğunu, az da olsa vize verdiklerini ancak kalış günü ve giriş sayılarıyla ilgili sorun yaşayabildiklerini aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapıda kolay vize uygulamasının 2019'da sona erdiğini kaydeden Jale, "Yeşil veya gri pasaportlara sahip vatandaşlarımızda herhangi bir vize problemi yoktur. Bu iki pasaporta sahip olmayanlar ise ancak Şengen vizesi alarak tatillerini AB ülkelerinde geçirebilmeye haiz olacaklardır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de 180 personelle ’Huzur’ operasyonuBalıkesir’de 180 personelle ’Huzur’ operasyonu
Bilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef olduBilecik'te yıldırım isabet eden sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştıDemirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık Vize tatil rezervasyon feribot yunan adaları

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Şentürk eczanesi
Manyas
Kamil eczanesi
Sindirgi
Efe eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Deniz eczanesi
Ayvalik
Murat eczanesi
Edremit
Güneş eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.