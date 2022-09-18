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Ayvalık Uluslararası Film Festivali devam ediyor

18.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni Bir ..." ödülünün kazananı yönetmen Ziya Demirel oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Film Festivali devam ediyor.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen törenle başlayan Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında, geleceğin sinemacılarını teşvik etmek için hayata geçirilen ve Mey|Diageo’nun katkılarıyla bu yıl ilk kez verilen "Yeni Bir …" ödülü de sahibini buldu.

Seyir Derneğ​​​​​​​inin düzenlediği 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında devam edecek festivalde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sizlerle sinemanın ve Ayvalık’ın benim için ne ifade ettiğini paylaşmak istiyorum. Bu iki kelime benim için umuttur, güzelliktir, emektir, hayal etmektir. Çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki açık hava sinemalarının o büyüleyici atmosferiyle Ayvalık’ın buluşmasıdır. Ayvalıklıların kalbinde hep bir sinema aşkı vardır, ben buna inanıyorum. Uluslararası Ayvalık Film Festivali ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Azize Tan ise törende yaptığı konuşmada festivale katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

Festival kapsamında bu yıl, Mey|Diageo katkılarıyla "Yeni Bir …" konseptinde ilk kez ödül verildi.

Bir yarışma yapılmamasına rağmen, son bir yıl içinde vizyona girmiş ya da ulusal festivallerde gösterilmiş uzun metraj kurmaca filmlerden birindeki başarısıyla dikkati çeken genç bir sinemacıya verilen "Yeni Bir …" ödülü, ilk yılında bir yönetmenin oldu.

40 bin lira değerindeki "Yeni Bir ..." ödülünün kazananı, bu yılki seçici kurulu oluşturan Levent Aygül, Ercan Kesal, Nadir Öperli, Tülin Özen ve Aslı Özge’nin oy birliğiyle Ela ile Hilmi ve Ali filmlerinin yönetmeni Ziya Demirel oldu.

Mey|Diageo Regülasyon, Hukuk ve Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Azbazdar, "Yeni Bir ..." ödülünü yönetmen Ziya Demirel adına filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu’na takdim etti.

Törenin ardından, Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-wook’un 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi olan Ayrılma Kararı gösterildi.

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Balıkesir Ayvalık film festivali

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