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Ayvalıklılar parkın ihaleye çıkmaması için toplandılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’de belediyeler, sivil toplum kuruluşları Ayvalık Tabiat Parkı’nın ihaleye çıkmaması için seferber oldular.

Balıkesir’de belediyeler, sivil toplum kuruluşları Ayvalık Tabiat Parkı’nın ihaleye çıkmaması için seferber oldular. Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan ve Gömeç Belediyesi’nin de destek verdiği “Kiralama İhalesine Hayır Mitingi’ne halkın ilgisi de büyük oldu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi görüşlerini bir yana bırakarak Türkiye’nin en güzel doğasına sahip Ayvalık Tabiat Parkı için bir araya gelen kalabalık topluluğa teşekkür etti.
Başkan Ergin, “Dünya’nın en güzel yerlerinden olan cennet köşemiz Ayvalık’ın hem belediye başkanı olarak hem bu güzelliklerin içerisinde yaşayan bir vatandaş olarak, bahsi geçen yerlerin günü birlik işletmelere özellikle de alan olarak ihaleye çıkmasına karşı olduğumuz için buradayız. Çünkü yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini istemiyoruz. Çünkü ardı arkası durmayacak bunu da biliyoruz. Ama biz bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere taşımaya kararlıyız” dedi.
Ayvalık Adaları ile Tabiat Parkı’nın sadece Ayvalık’ın değil, Türkiye’nin zenginliği olduğunu da ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bizler bu zenginliği koruyarak geleceğe taşımaya kararlıyız. Bunun için Ayvalık halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak Tabiat Parkı içinde adı ne olursa olsun, ister kamping ister ’Günü Birlik Konaklama Alanı’ gibi yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmasına karşıyız. Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı halkın ortak malıdır. Halka kapatılmamalı” ifadelerini kullandı.
Soğuk havaya rağmen oldukça kalabalık bir grubunun katıldığı mitingte konuşan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’da, Türkiye’nin tüm kıyılarının halka ait olduğunu vurgulayarak, “Ben halka ait olan bu kıyıların halktan koparılmaya çalışılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Gelecek için de Türkiye’nin yönetimi ve insanların birbirlerine olan güvenleri açısında da bunun çok tehlikeli ve zararlı bir davranış olduğuna inanıyorum. Gömeç Belediyesi olarak bizde kıyıların özelleştirilmesini istemiyoruz.” diye konuştu. Mitinge katılanlar, yetkililerin halkın bu sesine kulak vereceğine inandıklarını belirtti.

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