YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık'ta 11 yıl arayla iki kez yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı

Ayvalık'ta 11 yıl arayla iki kez yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı

AA AA
13.03.2024 15:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2006 ve 2017 yıllarındaki orman yangınlarından zarar gören alana dikilen fidanlar büyüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, ağaçlandırılan Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alanda 11 yıl arayla iki kez yangın çıktığını söyledi.

Kayıran, fıstıkçamı, kızılçam, servi, Kıbrıs akasyası, iğde, zakkum, erguvan, keçiboynuzu, aylantus, dişbudak ve dut ağaçlarının bulunduğu sahanın yeniden yeşerdiğini söyledi.

İl genelinde 20 yılda 1271 orman yangınının çıktığını, 5 bin 877 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Kayıran, bu yangınların yüzde 11'inin yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden, yüzde 89’unun ise insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğünün mevzuata göre yanan orman sahalarını bir yıl içinde ağaçlandırmak zorunda olduğunu dile getiren Kayıran, "Ağaçlandırma çalışmalarını yaparken bu yanan sahadan bir metrekare bile yapılaşmaya, otel yapılmasına, farklı amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Bu sahaların tamamı ağaçlandırılmaktadır." dedi.

Kayıran, Ayvalık'ta yanan sahaların yapılaşmaya açılarak otel yapımına izin verildiği yönünde kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu vurguladı.

Yanan orman sahalarını bir metrekaresini bile boş bırakmadan ağaçlandırdıklarını aktaran Kayıran, il genelinde zarar gören 5 bin 877 hektar alanın tamamının ağaçlandırıldığı bilgisini verdi.

Kayıran, "Cennetkoyu, 2017 yılında yanan bir alan, yaklaşık 20 hektarlık bir saha. Burada da özellikle kızılçam, fıstıkçamı, servi, yalancı akasya gibi ağaç türlerinden oluşan 33 bin fidan dikilmiş ve saha başarılı hale getirilmiştir." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybettiMahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralıAlevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı
Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar ettiHakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık Ağaçlandırma orman

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:23
İkindi
16:42
Akşam
19:20
Yatsı
20:37

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Zeytin eczanesi
Ayvalik
Elif eczanesi
Kepsut
Efe eczanesi
Savastepe
Sağlik eczanesi
Sindirgi
Serkan eczanesi
Susurluk
Yasemin eczanesi
Edremit
Eczane hunca eczanesi
Manyas
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.