Ayvalık’ta belediye personeline afet ve acil durum tatbikatı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ortaklığında afet ve acil durum ekiplerine sertifikalı yangın eğitimi verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; yıl boyunca personele yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye, mesleki yeterlik ve ilkyardım gibi konularda eğitim ve tatbikat çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını söyledi. Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen tatbikatta yangın sırasında yapılması gerekenler eğitici Mehmet Yıldız tarafından anlatıldı. 104 çalışanın katıldığı eğitim çalışmalarının ardından, katılımcılara sertifikaları verildi. Yıl boyunca Ayvalık Belediyesi personeline her ay bir konuda eğitim veriliyor. Başta iş güvenliği olmak üzere işçi kalitesini artırmak için Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile de çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri düzenleniyor.

