YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid19 uyarısı

Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid19 uyarısı

20.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid19 uyarısı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ın ise vatandaşlarca dikkate alındığı gözleniyor.Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamaları suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, bir yandan da karantina altında olması gereken Koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.Bekçiler; Balıkesir genelinde Covid19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuyorlar.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.
Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ın ise vatandaşlarca dikkate alındığı gözleniyor.
Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamaları suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, bir yandan da karantina altında olması gereken Koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.
Bekçiler; Balıkesir genelinde Covid19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:24
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

(Özel) Balıkesir’de zor ve riskli bir tiroid ameliyatı daha başarı ile gerçekleştirildi

(Özel) Balıkesir’de zor ve riskli bir tiroid ameliyatı daha başarı ile gerçekleştirildi

Balıkesir’de polis 12 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir’de polis 12 aranan kişiyi yakaladı

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu:

Edremit-Mıhlı Güzergâhında sorun çözüldü

Edremit-Mıhlı Güzergâhında sorun çözüldü

Altıeylül Belediyesi yaban hayatını unutmadı

Altıeylül Belediyesi yaban hayatını unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.