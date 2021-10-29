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Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

29.10.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 16'ncısı yapılan Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali kapsamında "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ayvalık Zeytinyağı Tadım Laboratuvarınca gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi.

Çamoba Mahallesi'nde yapılan sempozyum, Ayvalık TEMA İlçe Sorumlusu Haluk Aysu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Fizik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstütüsünden Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça Uçkun ve Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak konuşmacı olarak katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Türk Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, zeytin sektörü temsilcileri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş da sempozyumda hazır bulundu.

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstütüsünden Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça Uçkun, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinden zeytinin de olumsuz etkileneceğini söyledi.

Uçkun, geçen yıl 18 ve 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen sıcaklık artışının zeytin çiçeklerinde dökülmelere neden olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çözüm noktasında ilk olarak organik madde miktarını topraklarımızda arttırmamız gerekiyor. Bunun içinde kompost uygulaması yapacağız. İkincisi artık toprağı çıplak bırakmamamız gerekiyor. Aşırı toprak işlemenin azaltılmasının yanı sıra atalarımızın aslında doğru olan ancak bizlerin sanayileşmeyle vazgeçtiğimiz zeytin üretim sistemlerine geri dönmemiz gerekiyor. En önemli üçüncü faktör ise su konusudur. Sulamada da damla sulama sistemi karbondioksit emisyonunu azaltan güçlü bir yöntemdir. İkincisi ise alternatif akılı sulama sistemleri oluşturabiliriz. Şu anda bütün zeytinlikler yılda 900 bin ton karbondioksit emisyonuna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla zeytin hem zeytinyağı olarak şifa hem de karbondioksit emisyonu konusunda insanlığa faydalı."

Sempozyumun sonunda katılımcılara plaketleri Belediye Başkanı Mesut Ergin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Öte yandan festival kapsamında bugün gazeteci ve çevre yazarı Ahmet Aydın Akansu'nun "Bereketin, Adaletin ve Barışın Simgesi Zeytin" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Festival kapsamında, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde "Ben Hasan Tahsin" isimli oyun tiyatroseverlere ücretsiz sergilendi.

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