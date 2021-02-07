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Ayvalık’ta karantinadaki kırsal mahalleye detaylı temizlik

07.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün özel giysilerle donattığı 20 kişilik ekibi Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alınan Çamoba’da detaylı temizlik gerçekleştirdi.Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Ocak akşamı saat 21.00’den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatılmıştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün özel giysilerle donattığı 20 kişilik ekibi Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alınan Çamoba’da detaylı temizlik gerçekleştirdi.
Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Ocak akşamı saat 21.00’den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatılmıştı. Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenilirken, Ayvalık’ın bir başka mahallesi olan Çakmak’taki karantina ise sona erdi.
Çamoba Mahallesi’nde Ayvalık Kaymakamlığı’ndan alınan özel izinle, ekipler ortak alan olarak kullanılan sokak, meydan ve köy camisinde dip bucak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dezenfeksiyon ekipleri geçtiğimiz ay da önlem amaçlı karantinaya alınan Akçapınar ve Çakmak mahallelerinde detaylı dezenfeksiyon ile çevre temizliği gerçekleştirmişti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye genelinde vaka sayılarının en az olduğu ilçelerden olan Ayvalık’ta, ekiplerin kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettiğini hatırlattı. Başkan Ergin, vatandaşları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyardı. Ergin, “Ekiplerimiz, geceleri kent sokaklarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Gündüz de çevre temizliğini aksatmadan sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca sorumluluk alarak, koronavirüs görülen apartmanların ortak alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor” dedi.

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