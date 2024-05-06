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  4. Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı

Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı

AA AA
06.05.2024 13:10
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde müren balığı ile karidesin simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) ilişkisi kaydedildi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ile su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, zengin biyoçeşitliliğe sahip Ayvalık ilçesinde bir dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, dalışta deniz anası, ahtapot, anemon, deniz tavşanı, sarı sünger içinde horozbina balığı, gelincik balığı ve karabaş balıklarını görüntülemenin yanı sıra ilgi çekici sahnelere tanık oldu. Karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizleyişini görüntüleyen Ceylan, ayrıca denizin temizlenmesinde önemli role sahip tüplü kurtları kaydetti.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, dalışın dünyada yükselen bir trend olduğunu, dalışsever sayısının her yıl arttığını söyledi.

Maviye hasret yüreklerin derinliklere indiğini ifade eden Ceylan, "Ayvalık, besleyici elementler açısından en zengin bölgedir. Berrak bir suya sahip Ayvalık, dalış turizminin gözde yerlerinden. Biz de sezon açılışını burada yapmak istedik." diye konuştu.

Ceylan, biyoçeşitlilik fazla olduğundan Ayvalık'ın her yerinde deniz canlılarına rastlandığının altını çizdi.

Herkesin mutlaka Ayvalık'ı görmesi ve suyun altındaki çeşitliliği tanımasını gerektiğini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Tüplü kurtların oluşturduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanı görüntüledim. Bu tür halkalı solucan ailesinden. Bir tüpün içinde bir yaşıyor. Tüpten çıkardığı tentakülleriyle (dokunaç) planktonları toplayıp adeta denizi süzüyorlar. Deniz için faydalı bir türdür. Böyle tarla halinde onların görülebildiği tek yer de Türkiye'de sadece Ayvalık."

Tahsin Ceylan, müren balıklarının karidesle beslendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta sıra dışı bir görüntüye rastladım. Karides mürenin ağzını temizliyor. Karides geliyor, mürenin ağzındaki parazitleri, şunları bunları temizliyor. Müren de ağzını açıp öyle bekliyor. Simbiyotik ilişki... Yani karşılıklı yarar üzerine kurulu bir ilişki. 35 yıllık su altı deneyimimde ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştım. Bu kalitede tek görüntü."

Ceylan, dört dalış okulu bulunan Ayvalık'taki sezonun kasım ayı sonuna kadar süreceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık dalış

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