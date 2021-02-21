Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde doğup, enfes tadıyla şöhretini tüm dünyaya duyuran Ayvalık Tostu’nun Ayvalık’ta ki merkezi olarak kabul edilen tostçular çarşısı yenileniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla başlayan ve Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; tostçular çarşısının yağmurlarla birlikte akan çatısının yenilenmesi, tabela ve mobilyaların tek tip hale getirilerek düzenli bir çarşı oluşturulacağı bildirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her turizm sezonunda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ilçenin marka değerlerinden biri olan Ayvalık Tostu’nun en çok satıldığı tostçular çarşısını modernize ederek ilçeye yakışır bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu amaçla hazırladıkları projeyi hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Ergin; çalışmalar tamamlandığında hem tostçular çarşısı esnafının daha ferah ve daha koşullarda müşterilerini ağırlayacağını, hem de Ayvalık Tostu tutkunlarının da bu emsalsiz ürünü daha hijyen ve daha sağlıklı koşullarda tüketebilme olanağına kavuşacaklarını vurguladı.

