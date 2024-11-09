AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho sazı eline aldı! Tesislerde yüksek gerilim hattı oluştu, oyuncuları azarladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ilk kez bu kadar çok sinirlendi. Hücumdaki oyuncularının performansını beğenmeyen Mourinho, tesislerde toplantı yaptı.

MAXIMIN'E SERT UYARI

Özellikle Saint Maximin'in performansından hiç memnun olmayan Jose Mourinho, tüm oyuncuların içinde en sert uyarıyı Maximin'e yaptı.

TOPARLANMAK İSTİYOR

Takımın toparlanması için böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Jose Mourinho'nun gergin ve sinirli olduğu aktarıldı. Oyuncularına sert şekilde konuşan Mourinho, Sivasspor karşısında bambaşka bir takım görmek istediğini aktardı.