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AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho sazı eline aldı! Tesislerde yüksek gerilim hattı oluştu, oyuncuları azarladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 13:30
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AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho sazı eline aldı. Alınan yenilgiden daha çok performanslara kafayı takan Portekizli çalıştırıcı faturayı oyunculara kesti. Tesislerde toplantı yapan Jose Mourinho, oyuncuları çok sert bir şekilde uyardı.

AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho sazı eline aldı! Tesislerde yüksek gerilim hattı oluştu, oyuncuları azarladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ilk kez bu kadar çok sinirlendi. Hücumdaki oyuncularının performansını beğenmeyen Mourinho, tesislerde toplantı yaptı.

MAXIMIN'E SERT UYARI

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Özellikle Saint Maximin'in performansından hiç memnun olmayan Jose Mourinho, tüm oyuncuların içinde en sert uyarıyı Maximin'e yaptı.

TOPARLANMAK İSTİYOR

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Takımın toparlanması için böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Jose Mourinho'nun gergin ve sinirli olduğu aktarıldı. Oyuncularına sert şekilde konuşan Mourinho, Sivasspor karşısında bambaşka bir takım görmek istediğini aktardı.

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