SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 20:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, yarın oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili, “Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz” dedi.

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ın konuğu olacak. TSİ 20.45’te başlayacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile futbolculardan Jeroen Zoet açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi’nde iç sahada oynadıkları Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Martens, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda odak noktamız yarın oynayacağımız maç. Önceki maçın güzel olması, bu maçın da güzel olacağı anlamına gelmiyor” diye konuştu.

‘BİZ DE ONLARIN ZAAFLARINI KULLANMAK İSTİYORUZ’

Galatasaray’ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Martens, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz. Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecek. Biz de onların zaaflarını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘PUANA İHTİYACIMIZ VAR’

Avrupa Ligi’nde iyi ilerlediklerini söyleyen Belçikalı teknik adam, “Avrupa’da iyi gidiyoruz. İyi ilerlediğinizde her şey zevk veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir ayrım oluştuğunu görüyorsunuz. Bana UEFA Avrupa Ligi daha zor geliyor. Puana ihtiyacımız var." diye konuştu.

JEROEN ZOET: HÜCUM ODAKLI OYNAYAN BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ

Kendileri için güzel bir fırsat olacağını belirten Zoet, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum” dedi.

‘EN YÜKSEK SEVİYEDE FUTBOL OYNUYORUZ’

Uzun süredir Avrupa da oynamadığını ifade eden Zoet, "Avrupa'da maç oynamayalı uzun zaman olmuştu. Genç bir kadromuz var. Biz, deneyimli oyuncular olarak gençlere tavsiye vermek istiyoruz. Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız. En yüksek seviyede futbol oynuyoruz. Futboldaki kurallar herkes için geçerlidir” dedi.

‘KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM’

Tek odağının yarın oynanacak maç olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm yarınki maç. Kendimi göstermek istiyorum.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Ankara Adliyesi'nde ortalık karıştı! Yasak aşk iddiası: Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanı'yla yakaladı

Ankara Adliyesi'nde ortalık karıştı! Yasak aşk iddiası: Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanı'yla yakaladı

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Jose Mourinho'dan sürpriz çıkış! "Ligde kolayca şampiyon olacaklar" itirafında bulundu...

Jose Mourinho'dan sürpriz çıkış! "Ligde kolayca şampiyon olacaklar" itirafında bulundu...

Başakşehir 90+6'da yıkıldı! Dramatik son

Başakşehir 90+6'da yıkıldı! Dramatik son

Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.