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Azerbaycan arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlanıyor

02.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'dan yardıma koşan arama kurtarma ekiplerinin bir bölümü, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adana Havalimanı'ndan Bakü'ye yolcu edildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 760 personelden yaklaşık 231'i daha ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasker Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'deki ekiplerle omuz omuza arama kurtarma operasyonlarına katıldıklarını ifade eden Aliyev, ekiplerinin 53 kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldığını söyledi.

Arama kurtarma operasyonlarının bitmesi üzerine ekiplerin ülkelerine dönmeye başladığını aktaran Aliyev, dün olduğu gibi bugün de ekiplerin Bakü'ye hareket ettiğini kaydetti.

Bakanlık personelinin önemli bölümünün ise görevlerine devam edeceğine dikkati çeken Aliyev, deprem bölgelerinde sağlık hizmetleri ve yemek dağıtımı gibi yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini aktardı.

SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DESTEĞE DEVAM EDİYORLAR

Azerbaycan'dan depremzedeler için insani yardımlar gönderildiğini, Kahramanmaraş'ta muhtelif mekanlarda toplam 830 çadır ile 2 sahra hastanesi kurduklarını dile getiren Aliyev, 2 bin 300'den fazla kişiye sağlık ve psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Aliyev, "Bu tekçe Türkiye'nin acısı değildir, bu hem de Azerbaycan'ın acısıdır. Sizin acınız, bizim acımızdır. Bütün Azerbaycan halkı bu acıyı öz kalbinde hissediyor ve her bir vatandaşımız Türkiye'nin yanındadır." dedi.

Adana Havalimanı'ndan dün de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev'in liderliğindeki arama kurtarma ekipleri, Bakü'ye uğurlanmıştı.

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deprem Adana Azerbaycan

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