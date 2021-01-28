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Azerbaycan askerlerinin çektiği teşekkür videosu Samsunlu minikleri sevindirdi

28.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde görev yapan Azerbaycan askerleri, kendilerine moral mektupları ve çeşitli hediyeler gönderen Samsun'un Canik ilçesindeki ilkokul öğrencilerine çektikleri videoyla teşekkür etti - Sınıf öğretmeni Saadet Tığlı: - "Öğrencilerimizle gönderdiğimiz mektupların ardından Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından aldığımız video kliple gururumuz taçlandı" - Öğrencilerden Miraç Tilkici: - "Bir asker ağabeyim mektubumu okuyup resmimi yakasına asmış, onu görünce çok duygulandım. Videoda adımı duyunca çok şaşırdım"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde görev yapan Azerbaycan askerlerine Samsun'dan moral mektupları gönderen minik öğrenciler, askerlerin kendileri için çektiği teşekkür videosuyla gurur ve mutluluk yaşadı.

Kocatepe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Saadet Tığlı ile Azerbaycan askerlerine moral mektupları yazarak, ailelerinin de katkılarıyla hediyeler gönderdi.

Azerbaycan askerleri ise minik öğrenciler ve ailelerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkililerinin hazırladığı videoyla teşekkür etti.

Öğrencilerin gönderdiği mektup ve hediyelerle askerlerin yaşadığı mutluluğun yansıtıldığı videoda, mektuplar okunarak Samsunlu miniklere Azerbaycan'dan teşekkür ve selamlar iletildi.

Videoyu öğrencileri ve aileleriyle izleyen sınıf öğretmeni Saadet Tığlı, AA muhabirine, tarih, dil ve din birliği yaptıkları "Azerbaycanlı gardaşlarının" yanında olduklarını göstermek için onlara moral mektupları ve çeşitli hediyeler gönderdiklerini söyledi.

Azerbaycan ordusunun kendileri için çektiği videoyla heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tığlı, "Onur ve gururu yaşatan bir durum söz konusuydu. Öğrencilerimizle gönderdiğimiz mektupların ardından Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından aldığımız video kliple gururumuz taçlandı. 'İki devlet bir milletiz.' derken bunu mektuplarımızla onlara hissettirmemizden onur duyuyorum. Her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Zeynep Kaya, Azerbaycan askerlerine çok dua ettiklerini belirterek, "Mektupları yazarken çok duygulandık. Onların gönderdiği videoyu izlerken ağladık. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar, Allah yardımcıları olsun." dedi.

Zeynep'in annesi Nazan Kaya ise Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını göstermek istediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ezelden başlayan iki devlet tek millet oluşumuz ebediyete kadar devam edecek. Milletimizin ve askerlerimizin çabasıyla her zaman galip geleceğiz. Allah onları yeryüzünde galip kılsın inşallah. Kardeşlerimizden gelen videoyla çok duygulandık. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok heyecanlandırdı. İki devlet tek millet bir sancak altında buluşmak dileğiyle."

Öğrencilerden Berk Artul da mektubunda Azerbaycan askerlerini ne kadar sevdiğini anlattığını belirterek, "Onların başarılı olmaları ve savaşı kazanmaları için dua ettim. Allah onları korusun. Bize gönderdikleri videoyu izleyince çok heyecanlandım." diye konuştu.

Berk'in annesi Keziban Artul ise askerlerin mektupları okurken yüzlerindeki ifadeleri gördüklerinde çok duygulandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Miraç Tilkici de "Azerbaycanlı askerlerimizin kazanması için Allah'a dua ettim. Onları çok seviyorum. Bir asker ağabeyim mektubumu okuyup resmimi yakasına asmış, onu görünce çok duygulandım. Videoda adımı duyunca çok şaşırdım." dedi.

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