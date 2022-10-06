Azerbaycan Dili Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği bölümü sadece Azerbaycan'da bulunan Bakü Devlet Üniversitesinde bulunur. Azerbaycan Dili Öğretmenliği bölümünde Azerbaycan Türkçesi dışında Azerbaycan kültürü ve tarihi hakkında da eğitimler içerir. Bu bölümü okuyan kişiler Azerbaycan'ın kültürel, sosyal, ekonomik, tarihi, edebiyat gibi pek çok yönden Azerbaycan'ı öğrenir. Bu alanda uzman kişiler yetiştirilir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü nedir?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği bölümü, öğretmen yetiştiren bir alandır. Bu bölümden mezun olan kişiler "Azerbaycan Dili Öğretmeni" unvanıyla mezun olur. Bu bölümde kültür olarak Türkiye Türkleriyle benzerlik gösteren olan Azerbaycan Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi gibi konular hakkında detaylı bir öğrenim mevcuttur. Azerbaycan sınırları içerisinde konuşulan dili, edebiyatı ve kültürün öğrencilere öğretilmesini amaçlar. Ayrıca Azerbaycan dilinin tarihçesi, tarihsel gelişim, kelime ve ses yapısı, dil bilgisi özellikleri gibi uzmanlık derslerinin olmasının yanı sıra edebiyat alanında da dersler vardır. Bu bölümde sadece Azerbaycan dili değil aynı zamanda Azerbaycan edebiyatıyla ilgili de uzmanlık dersleri bulunur.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümünün eğitim süresi dört yıldır. Bir lisans bölümü olan Azerbaycan Dili Öğretmenliği şu anda sadece Bakü Devlet Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu üniversitenin Filoloji Fakültesinde eğitim verir. Bölüm sözel puan türünden öğrenci almaktadır. Bölümden mezun olmak isteyen kişiler, bölüm tarafından belirlenmiş derslerden başarıyla geçip mezuniyet için gerekli AKTS sayısını tamamlaması gerekir. Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü dersleri genel olarak şu şekildedir:

Azerbaycan Dili Yapısı

Azerbaycan Dili Morfolojik ve Aktüel Meseleleri

Azerbaycan Dili Tarihi

Türk Mitolojisi

Muasır Türk Dilleri

Rus Edebiyatı ve Eserleri

Güney Azerbaycan Edebiyatı

Azerbaycan Dili Sentaksı

Kadim Türk Abideleri

Klasik Azerbaycan Edebiyatında Yer Alan Problemler

Azerbaycan dili öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği bölümü mezunları Azerbaycan dil bilgisi ve Azerice yazılmış eserleri inceleyebilir. Bu bağlamda daha çok özel sektörde yayınevlerinde çalışabilirler. Azerbaycan Dili Öğretmenliği mezunları iş imkânları ülkemizde kısıtlı görülse de Azerbaycan'da iş sahibi olabilirler. AZerbaycan kültürü be dili üzerine çalışan mezunlar öğretmenlik de yapabilir. Peki, Azerbaycan Dili Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Azerbaycan Dili Öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları Kültür ve Turizm Bakanlığında ya da Dışişleri Bakanlığındadır. Bu bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışarak Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerde etkin rol oynayabilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilmeleri için mezunların, KPSS'ye girerek puan türünde başarılı olmaları gerekir. Kamuda diplomatik çeviriler yapabilir ya da azı ticari alanlarda çevirmen olarak görev alabilirler.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları daha fazladır. Dil araştırma merkezlerinde, yayınevlerinde ya da turizm şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca özel öğretmenlik yapabilir, özel eğitim kurumlarında çalışabilirler. Diksiyon gibi eğitimler alarak televizyon kanallarında da çalışabilirler. Yayınevlerinde ya da çeşitli şirketlerde çevirmen olarak çalışabilirler.



