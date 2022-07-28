Doğu Dilleri ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Dünya genelinde dil öğrenmenin önemini iyice artmıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arapça, Hintçe, Korece gibi dünya üzerinde milyonlarca insanın konuştuğu diller üzerine eğitim vererek, alanlarında uzman, araştırmalar yapabilecek donanımda bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Doğu Dilleri Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü, bugüne kadar üretilmiş olan sanat eserlerinden, bulunduğu ülkenin kültürüne dair izler barındıran her türlü eserin incelenmesi görevini gerçekleştirmektedir. Yapılan bu incelemelerle birlikte alanında uzmanlaşılmış dile yönelik bilgi birikimlerinin çözümlenmesi ve kültürler arası alışverişin gerçekleşmesi sağlanır.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü tercih edecek bireylerin;

Yeni bir dil öğrenmeye hevesli,

Dillerin kültürel özelliklerini araştırmaya meraklı,

Yerel kaynaklara bağlı kalmadan yabancı kaynaklar üzerinden de çalışma alanlarına yönelik araştırmalar yapabilen,

Birden fazla dil öğrenmeye yatkın,

İnsani ilişkileri yüksek olmaları beklenmektedir.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, farklı dilleri bilmenin öneminin iyice arttırdığı bu dönemde dünya üzerinde kalabalık nüfusların yaşadığı diller üzerine eğitimler almalarının yanı sıra, yeni bir dil öğrenirler.

Bölüm mezunları daha sonrasında eğitim hayatlarında öğrendikleri bilgiler ışığında, alanında uzmanlaşmış oldukları dilin kültürel ögeleri üzerine araştırmalar yaparak o kültürün başka dillerce öğrenilebilmesini sağlar. Öğrendikleri dilin çeşitli modern metinleri üzerine çalışmalar yaparak Türkçeye çevrilmesinde önemli rol oynarlar. Yaptıkları bu çeviriler sayesinde kültürler arası iletişimin gerçekleşmesiyle birlikle iki kültürün birbirleriyle olan benzerliklerinin ortaya çıkarılmasında katkı sahibi olurlar.

Mezunlar, alanında uzmanlaştıkları dil ile geçmiş dönemde yazılmış yazıların çevirisini yaparak, insanların rahatlıkla okuyabileceği bir hale getirirler. Bu sayede tarihin tozlu sayfalarına ışık tutarak insanların bilgilenmelerine yardımcı olurlar.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü 4 yıl lisans eğitimi olarak belirlenmiştir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin dil puan türünde gerekli puanı almaları gerekmektedir. Bölümü tercih edecek kişilerin; farklı dillere meraklı, gramer ve dil yapılarını çabuk öğrenebilen, farklı ülkeler görmeye istekli, kültürler hakkında belirli bilgi birikimine sahip olan, öğrenilen dili ana dili gibi akıcı konuşabilen ve yazabilen bireyler olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde farklı dil bilen kişi sayısının az olması bu bölümü okuyacak olan kişiler için avantaj olarak değerlendirilir. Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümünü tercih eden öğrenciler 4 yıllık eğitim süreleri boyunca doğu dünyasındaki dillere yönelik edebi, siyasi, kültürel ve bir konu hakkında düşündüklerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecekleri nitelikte dersler görürler.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini doğu dilleri ve edebiyatı üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler; Arapça, Farsça, Japonca gibi doğu dillerinin dil bilgileri, doğu dillerinden çevirilere yönelik dersler, bu dillerin geçmiş dönemlerine ışık tutan şiir, düz yazı gibi metinlerin nasıl inceleneceğine yönelik dersler, yabancı dilde konuşma ve yazma üzerine pratikler yapabilecekleri dersler, doğru çevirinin nasıl yapılacağına yönelik dersler şeklindedir.

Bölümde birden fazla ana bilim dalı vardır. Bunlar; Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Hindoloji ve Sinoloji olmak üzere 7 ana bilim dalından oluşmaktadır. Öğrencilerin tercih ettikleri alana göre dersler içerikleri değişmektedir.

8 yarı yıllık eğitimleri süresince sorumlu oldukları dersleri başarı ile bitiren öğrenciler “Doğu Dilleri Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Mezunlarının Kamuda İş Olanakları

Doğu Dilleri ve Edebiyatı mezunları birçok kamu kurumunda çalışabilirler.

Alanlarında uzman niteliğine sahip olarak mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında önemli alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Doğu Dilleri ve Edebiyatı mezunları iş imkanlarını sıralayacak olursak; Kültür ve Turizm Bakanlığında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde, kütüphanelerde, müzelerde ve devlet arşivlerinde görev alabilirler. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışan mezunlar, kültürler arası köprü kurarak ülkeler arası iletişimin güçlenmesinde yardımcı olurlar.

Mezunlar öğretmenlik mesleğini seçmek isterlerse alacakları formasyon eğitimleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında iş bulabilirler.

Akademik bir kariyer isteyen mezunlar ise alacakları yüksek lisans eğitimleriyle birlikte üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları

Doğu Dilleri ve Edebiyatı mezunları kazanmış oldukları dil bilgileri ile özel sektörde birçok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Diller arası köprü kurabilmenin yanı sıra bilgi alışverişinin giderek önem kazanmaya başlaması bölümün değerini iyice artırmaktadır.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır; turizm şirketleri, uluslararası lojistik sağlayan şirketler, çevirmenlik firmaları, televizyon kanalları, uluslararası çalışan şirketler, gazeteler ve dergiler, internet ortamında haber sağlayıcılar, turist rehberliği yapan şirketler, yayın evleri, özel müze ve sanat galerileri gibi çok farklı alanlarda çalışabilirler. Ülkemizde birden fazla dil bilen kişi sayısındaki azlık, bu bölümü tercih edenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Dil alanında her şeyi yapabilecek donanımda olan mezunlar kendi açacakları iş yerlerinde çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

