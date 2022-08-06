Antropoloji mezunları ne iş yapar? Antropoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Antropoloji bölümü gerek sunduğu iş imkanları ile gerek ise dersleri son dönemde oldukça popüler bölümlerden birisidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli üniversitelerinde verilen Antropoloji eğitimi ile ilgili tercih döneminde yoğun araştırmalar yapılmaktadır.

Antropoloji bölümü lisans eğitimi veren yani 4 yıllık bir eğitim alınan bir bölümdür. Üniversitelerde en çok tercih edilen bölümlerden biri olan Antropoloji ile ilgili tüm ayrıntılar şimdi sizlerle…

Antropoloji Nedir?

Antropoloji diğer ismi ile insan bilimi geçmişte yaşamış olan ya da günümüzde yaşayan insanların farklı yönlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Antropoloji, insanın kültürel ve fiziki yapısını araştırmaktadır. Antropoloji insanlık tarihinin en eski dönemlerine ait bilinmeyenlerin aydınlatılmasına destek olur.

Antropoloji bölümü eski çağlardan günümüze dek gelen insanların yaşayış şekillerini ve kültür ve değerlerini inceleyen bir bölümdür. Başka bir ifade ile antropoloji, geçmiş çağlarda yaşamış ve soyu tükenmiş veya hala devam etmekte olan canlıları inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Eğitimi toplam 4 sene süren Antropoloji bireylerin davranışlarını geçmişten günümüze dek incelemektedir. Bunun yanı sıra biyolojik maddi kalıntıları ve canlıların primatlarını inceleyen bir bölümdür. 4 yıl süren antropoloji bölümü dersleri ise şu şekildedir: İstatistik Antropolojisi, Atatürk'ün İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Biyolojik Antropoloji, Güzel Sanatlar, Sosyal Antropoloji, Türkçe, İngilizce, Aile Antropolojisi, Antropoloji'nin Tarihi, Antropoloji'de İşlem, Biyolojik Değişim, Geçmişten Günümüze İnsan, Kırsal Alan, Kentsel Alan Antropoloji, Psikolojik Antropolojisi, Fiziki Antropoloji Paleoantropoloji, El İzleri Antropolojisi, Primatoloji, Osteometri, Röntgenometri, Fotometri, Evrim ve Evrim Tarihi, Biyometri, İstatistik, Grafik Metotları, Genetik İlkeleri, Irklar, Evrimin Genetik Temelleri, Ekoloji ve Kültür.

Antropoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Antropoloji bölümünün temel amacı insanı, biyolojik çeşitliliği ile beraber bütünsel olarak anlamayı; insanların var olduğu günden günümüze dek gelişini incelemeyi amaç edinen bir bilim dalıdır. Antropolojinin diğer temel amacı ise insanı temel olarak inceler ve yaşayış biçimi hakkında bilgi edinmeyi hedefler.

Antropoloji Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bu bölümü bitiren antropoloji mezunları ya da diğer ismi ile antropologlar Maden Tetkik Arama (MTA), Tabiat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzeleri, Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Teşkilatları, Kültür Bakanlığı ve Teşkilatları, Turizm Bakanlığı ve Teşkilatları, Milli Folklor Enstitüsü, TRT gibi pek çok firmada görev alabilmektedir.

Antropoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Antropoloji disiplininde lisans diploması almaya hak kazanan her birey iş hayatında bazı görevlere gelebilir. İş hayatına atılma da antropologlarda belirleyici olan şey henüz üniversite okurken yani üniversitede öğrenciyken üzerine çalışma yapmayı hedefledikleri alanlar belirleyici faktörlerdir. Paleoantropoloji programı, sosyal antropoloji programı,Fizik antropoloji programı üniversitede öğrenci iken tercih edilebilecek seçenekleri arasındadır.

Antropoloji Mezunları İş İmkanları

Antropoloji mezunlarının kamuda iş olanakları Maden Tetkik Arama (MTA), Tabiat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzeleri, Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Teşkilatları, Kültür Bakanlığı ve Teşkilatları, Turizm Bakanlığı ve Teşkilatları, Milli Folklor Enstitüsü, TRT gibi yerlerdir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmesi içim Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almaları şartı vardır. Antropoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise müzelerde, orduya giysi ve araç hizmeti veren kurum ya da kuruluşlarda, spor giyim sektöründe sporcu ve asker fizyolojisine uygun giysilerin üretimi alanında çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra araç firmalarında kişilerin beden yapılarına uygun üretimin sağlanması konusunda da çalışmalar yürütebilirler. Mimari sektöründe, ev dekorasyonunda kullanılmakta olan araç gereçlerin yapımı konusunda da danışman olarak da görev alabilirler.

Antropoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Antropoloji bölümü üniversitede bulunan lisans bölümüdür. Bu üniversitelerden bazıları şu şekildedir; Ankara Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi.

Antropoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Antropoloji bölümü EA yani eşit ağırlık bölümünde başarılı olan öğrencilerin tercih yapabileceği bir bölümdür. Alan Yeterlilik Sınavı'nda hem sayısal hem de sözel bölümleri çözmesi gereken eşit ağırlık öğrencileri yeterli puan aldıkları takdirde antropoloji bölümünü tercih edebilirler.



